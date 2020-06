Nach massiver Kritik hat US-Präsident Donald Trump seine erste Wahlkampfveranstaltung nach mehr als drei Monaten verschoben. Das schrieb er auf Twitter. Die Veranstaltung sollte eigentlich am Freitag in Tulsa in Oklahoma stattfinden. Datum und Ort waren in die Kritik geraten. Am 19. Juni wird in den USA an das Ende der Sklaverei erinnert. Tulsa war vor fast 100 Jahren Schauplatz eines Massakers durch einen weißen Mob an der schwarzen Bevölkerung. Seit Wochen gibt es in den USA Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auslöser ist der Tod des Afroamerikaners George Floyd nach einem brutalen Polizeieinsatz.