Mehr als einen Monat nach den US-Wahlen bestreitet Präsident Donald Trump weiterhin seine Niederlage. Trotz aller juristischen Niederlagen sprach er bei einer Kundgebung in Georgia von Wahlbetrug und Manipulation. Er werde weiter gegen die Ergebnisse in umkämpften Bundesstaaten vorgehen. Trump setzte sich in seiner Rede auch für den Erhalt der Mehrheit seiner Republikaner im Senat ein. In Georgia sollen Anfang Januar in einer Stichwahl zwei neue Senatoren gewählt werden. Die Wahl entscheidet darüber, ob künftig Republikaner oder Demokraten den mächtigen US-Senat kontrollieren.