per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump ist wohl nicht mehr mit dem Coronavirus infiziert. Sein Leibarzt teilte mit, Schnelltests an aufeinanderfolgenden Tagen seien bei Trump negativ ausgefallen. Am Wochenende hatte der Arzt schon mitgeteilt, der Präsident sei nach seiner Corona-Infektion nicht länger ansteckend. Trump hatte am 2. Oktober bekannt gegeben, dass er positiv auf das Virus getestet worden sei.