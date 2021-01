US-Präsident Donald Trump hat bei der Präsidentschaftswahl bereits seine Stimme abgegeben. Er nutzte in Florida die Möglichkeit, schon vor dem Wahltag am 3. November zu wählen. Er habe für einen "Kerl namens Trump" gestimmt, sagte der Präsident, und es sei sicherer seinen Wahlzettel persönlich abzugeben als per Brief zu wählen.