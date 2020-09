US-Präsident Donald Trump verbietet TikTok in den USA jetzt offiziell. Das hat das amerikanische Handelsministerium erklärt. Ab Sonntag könne TikTok demzufolge in den USA nicht mehr heruntergeladen werden. Ab Mitte November soll die App dann gar nicht mehr funktionieren. Bis dahin hätte das chinesische Unternehmen ByteDance, zu dem TikTok gehört, noch Zeit Sicherheitsbedenken auszuräumen. Ein solches Verbot hatte Trump in den letzten Wochen immer wieder angekündigt. Er glaubt, dass Daten amerikanischer TikTok-Nutzer von ByteDance an die chinesische Regierung weitergeleitet werden könnten.