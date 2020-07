Der Streit zwischen der Rockband Rolling Stones und US-Präsident Donald Trump eskaliert weiter. Die Stones protestieren dagegen, dass Trump ihren Hit "You Can’t Always Get What You Want" bei Wahlkampf-Auftritten spielt, obwohl es eine Unterlassungserklärung gibt. Falls Trump nicht damit aufhöre, werde er verklagt, erklärte die Band. Auch die Hinterbliebenen des Rocksängers Tom Petty haben schon eine Unterlassungserklärung gegen Trump erwirkt. Sie sagen, Tom Petty hätte nie gewollt, dass sein Song "I Won’t Back Down" in einer Hass-Kampagne eingesetzt wird.