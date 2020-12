per Mail teilen

In den USA versteigert die Stadt Atlantic City die Möglichkeit, ein ehemaliges Kasino von Präsident Donald Trump in die Luft zu sprengen. Der Meistbietende darf Ende Januar den Auslöser für die Sprengung von Trump Plaza drücken. Die Einnahmen kommen einer wohltätigen Jugendorganisation zugute. Trump Plaza wurde 2014 geschlossen und verfällt seitdem immer mehr. Das Gebäude war die erste Immobilie Trumps in Atlantic City. Später gehörten ihm dort noch vier Kasinos. Alle sind inzwischen geschlossen, die Betreiberfirma, Trump Entertainment Ressorts, ging dreimal pleite.