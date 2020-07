US-Präsident Donald Trump hat auf Twitter ein von ihm gepostetes Video, in dem einer seiner Anhänger "White Power" brüllt, wieder gelöscht. Der Präsident habe den rassistischen Slogan nicht gehört, teilte das Weiße Haus mit. Trump habe nur den gewaltigen Enthusiasmus seiner Anhänger wahrgenommen. In dem Video sieht man Trump-Anhänger aus einer Seniorenresidenz bei einer Demonstration in Form einer Golf-Cart-Parade. Die Worte "White Power" fallen in den ersten Sekunden.