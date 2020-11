per Mail teilen

US-Präsident Donald Trump ist bereit, das Weiße Haus zu verlassen, wenn die Wahlleute Joe Biden zum Präsidenten wählen. Trump antwortete auf eine Reporterfrage, er werde das sicherlich tun. Er glaube aber, dass bis zur Vereidigung des neuen Präsidenten am 20. Januar noch sehr viel geschehen werde. Trump erklärte noch einmal, die Wahl sei gefälscht worden, lieferte aber erneut keine Belege für seine Behauptung. Die Wahlleute in den USA treffen sich am 14. Dezember, um den neuen Präsidenten zu wählen. Nach dem amerikanischen Wahlsystem hat der Demokrat Biden die Stimmen von 306 Wahlleuten, Trump kommt auf 232.