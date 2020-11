Eine weitere Klage der Anwälte von US-Präsident Donald Trump gegen Ergebnisse der Wahl ist gescheitert: In Pennsylvania hat ein Bundesrichter die Klage abgewiesen. Die Anwälte wollten Millionen Briefwahlstimmen für ungültig erklären lassen. Trumps Anwälte hätten nur "bemühte rechtliche Argumente ohne Wert und spekulative Behauptungen" ohne Beweise vorgelegt, schrieb Richter Matthew Brann in der Begründung seiner Entscheidung. Trump und seine republikanischen Verbündeten haben auch bei anderen Klagen in den Bundesstaaten Michigan, Georgia, Nevada und in Pennsylvania bereits Niederlagen einstecken müssen.