Kolumne: Hallelujah – Lobet den Trump!

Donald Trump hat einen Amtseid abgelegt und eine Rede gehalten. Indes: Der Präsident und sein Publikum scheinen da was zu verwechseln, meint unsere Kolumnistin Constance Schirra.

Ich finde ja, es hatte was von religiöser Ekstase, diese Inauguration. Sagt man heute so… nicht Amtseinführung… pah, typisch deutsch, verstaubt. Ich habe sie vor dem Fernseher verfolgt, die Inauguration. Und wirklich: Sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas hatte ich bislang nur unter Sektenmitgliedern vermutet. Zuerst entdeckte ich Melania Trump. Nein, das stimmt nicht, ich entdeckte einen Hut und erahnte darunter Melania. Hammer-Hut, kein Vergleich zum „Kopflosen Hut“ bei Harry-Potter. Letzterer lässt radikal den Kopf des Hutträgers verschwinden. Melanias Hut ist viel subtiler, mit ihm ist man gleichzeitig da und weg. Auf so einen Zauberhut kann nur kommen, wer mit Donald Trump verheiratet ist.

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

Augenblicke der Erweckung

Also, ich nehme Melania, Joe Biden und Kamala Harris mal raus, aus unterschiedlichen Gründen natürlich. Aber alle anderen… sie müssen wahrhaft Augenblicke der Erweckung verspürt haben. Dieser junge Mann mit Cowboyhut… entrückten Lächelns schaut er zum größten, stärksten, außergewöhnlichsten Mann aller Männer aller Zeiten auf, als stehe da der Heiland persönlich und verspreche das nahende Paradies. Eingerahmt, der Cowboy, von blonden amerikanischen Damen mittleren Alters. Bei ihnen kann man nicht genau erkennen, was sie spüren. Ergriffenheit, ganz klar, aber ansonsten funktioniert die Mimik nicht mehr so gut, Botox, Hyaloron, Silikon und so…

900 Milliarden Dollar in einer Reihe

Die Freundin von Amazon-Boss Jeff Bezos hat deshalb nur einen Spitzen-BH unter den Blazer angezogen und… ist es zu glauben… die Rechnung geht doch tatsächlich auf, niemand schaut mehr in ihr Gesicht. Jedenfalls niemand von diesen Tech-Milliardären. Also, das war ja eh meine Lieblingsreihe, die mit den Bezos und Zuckerbergs und Musks. Rund 900 Milliarden Dollar sitzen da zusammen, und ein jeder hängt an den Lippen seines Propheten, der gerade versichert, er kümmere sich um die brav arbeitenden Landsleute. Weil Gott ihn dafür bestimmt habe, nachdem Gott ihn gerettet habe und während Gott seine schützende Hand über ihn halte. Ein Wunder, jubelt Reverend Father Francis. „Glory Glory Hallelujah“ stimmt der Chor an. X-Man Musk hatte zuvor von der „Rückkehr des Königs“ gesprochen und gleich noch den Hitlergruß gezeigt. Verzeihung, das ist eine bösartige Unterstellung, Musk hat das nicht so gemeint. Und außerdem die AfD mit der DKP verwechselt.

Aufspringen, Klatschen, Setzen!

Und der auserwählte Präsident redet und redet und das Klatschen will gar kein Ende nehmen. Kaum hat sich die Anhängerschaft gesetzt, springt sie in glühender Verehrung auch schon wieder auf: Notstand an der Grenze zu Mexiko ausrufen… Aufspringen, Klatschen, Setzen! Raus aus dem Klima-Abkommen… Aufspringen, Klatschen, Setzen! Den Mars kolonisieren… Aufspringen, Klatschen, Setzen! Auf und nieder immer wieder… machen die Narren bei uns ja auch gerade.

Moment mal, den Mars kolonisieren? Also das hieße ja… Trump und seine Anhänger wollen eine intergalaktische Reise antreten? Um ein Königreich im Himmel zu errichten vielleicht? Das erinnert mich an irgendwas… Sekunde… gleich hab ich’s… Star Gate! Ne… so heißt irgendein neues Versprechen vom neuen Heilsbringer… was war das denn… Heaven's Gate! Das war es, daran erinnert es mich! War eine religiöse Bewegung in den USA. Hat auch davon geträumt, gen Himmel zu fliegen… wer mehr zu der Geschichte wissen will, möge googeln. Ich sag nur, sie ging nicht gut aus. Für die Bewegung.