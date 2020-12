Erstmals in Ihrer 137-jährigen Geschichte wird die Metropolitan Opera in New York mit „Fire shut up in my bones“ von Terence Blanchard das Werk eines Schwarzen Komponsten auf die Bühne bringen. Dabei haben Opern, die Rassismus und Polizeigewalt zum Thema machen, nicht erst seit der Black Lives Matter-Bewegung in den USA Hochkonjunktur. 2019 kamen zwei bedeutende Stücke zur Uraufführung: „Central Park Five“ von Anthony Davis und „Blue“ von Jeanine Tesori. mehr...