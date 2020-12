per Mail teilen

Die US-Regierung will verurteilte Straftäter in Zukunft nicht mehr nur mit der Giftspritze töten lassen. Das gilt zukünftig auch bei Gerichtsurteilen auf Bundesebene. Dann sollen alle Methoden erlaubt sein, die im jeweiligen Bundesstatt legal sind. In Mississippi und Oklahoma beispielsweise auch der Einsatz von Gas, der elektrische Stuhl und Erschießungskommandos. Bis zur Amtseinführung der neuen Präsidenten Joe Biden sollen noch mehrere Hinrichtungen stattfinden. Biden ist gegen die Todesstrafe.