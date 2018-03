Trump blockt großen Tech-Deal

US-Präsident Trump hat die wohl größte Konzern-Übernahme in der Geschichte der amerikanischen Computerindustrie verboten. Das in Singapur sitzende Technologieunternehmen Broadcom wollte den verschuldeten amerikanischen Chiphersteller Qualcomm kaufen. Das hat Trump blockiert. Als Grund nannte er nationale Sicherheitsinteressen der USA. Der Konzern Qualcomm gilt auf dem Gebiet der superschnellen Datenübertragungs-Technologie 5G als Vorreiter. Seine Chips und Prozessoren stecken in vielen Smartphones. Trump fürchtet, dass Forschungsergebnisse von Qualcomm letztlich in China landen könnten.