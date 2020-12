Der Gouverneur des US-Bundesstaats Wisconsin hat Präsident Donald Trump dazu aufgerufen, seinen Besuch in Kenosha abzusagen. In der Stadt kommt es zu Protesten, seit ein Polizist vor einer Woche einen Schwarzen durch Schüsse in den Rücken schwer verletzt hat. Er sei in Sorge, dass Trumps Anwesenheit die Heilung der Stadt behindern werde, sagte Gouverneur Tony Evers. Außerdem müssten Ressourcen umgeleitet werden, die gebraucht würden, um für die Sicherheit der Bevölkerung zu sorgen.