Der amtierende US-Präsident Donald Trump will offenbar die Übergabe der Amtsgeschäfte an seinen gewählten Nachfolger Joe Biden nicht länger blockieren. Trump wies die Behörden über Twitter an, mit Bidens Team zu kooperieren und das zu tun, was nötig sei. Zugleich betonte er, dass er weiter gegen einen Wechsel im Weißen Haus kämpfen wolle. Unterdessen nimmt Bidens Kabinett weiter Formen an. US-Medien berichten, der Demokrat wolle die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen zur Finanzministerin machen. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt.