Ein US-Gericht hat eine Anklage gegen Präsident Donald Trump zugelassen. Er soll illegal von seiner Präsidentschaft profitiert haben, indem er Staatsgäste in seinem Luxushotel in Washington untergebracht hatte. Eine Anklage des US-Staates Maryland und des District of Columbia war zunächst vor Gericht abgelehnt worden. Heute wurde die Entscheidung aber durch einen Entschluss des gesamten Richterkollegiums revidiert.