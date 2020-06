US-Präsident Donald Trump will sich möglichst schnell mit Vertretern der radikalislamischen Taliban treffen. Der Abzug der US-Truppen in Afghanistan beginne sofort, kündigte Trump an. Das hatten die USA gestern zugesagt und ein entsprechendes Abkommen unterzeichnet. Im Gegenzug verpflichten sich die Taliban noch in diesem Monat Friedensgespräche mit der afghanischen Regierung aufzunehmen.