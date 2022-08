BW-Gewässer trocknen aus - große Sorgen um den Fischbestand

Durch Hitze und Trockenheit drohen immer mehr Gewässer in Baden-Württemberg auszutrocknen. Mit Folgen für die Artenvielfalt. Besonders die Dreisam bei Freiburg ist betroffen.

Die anhaltende Hitzewelle in Baden-Württemberg und die daraus folgende Trockenheit betrifft auch die Wasserpegel in den Flüssen und Seen des Landes. Mittlerweile machen sich die Verantwortlichen große Sorgen um den Fischbestand. So schlimm sei es noch nie gewesen, sagt Ingo Kramer vom Landesfischereiverbands dem SWR. Er befürchtet, dass sich das Wasser immer weiter zurückzieht und im schlimmsten Fall ganz verschwinden kann.

Das sei gut am Flusslauf der Dreisam im Raum Freiburg zu beobachten. "Die Trockenheit hat sich weiter nach oben und unten gezogen. Und wir bekommen inzwischen Meldungen, dass nicht nur die Dreisam trockenfällt, sondern auch etliche andere kleinere Gewässer."

Erholung dauert Jahre

Dadurch sind Flora und Fauna akut bedroht. Fische sterben, weil sie keine Nahrung mehr finden. Bis sich die Artenvielfalt von der Trockenheit erholt, dauert es bis zu vier Jahre. "Zunächst müssen die Fischnährtiere, wie Bachflohkrebse oder Eintagsfliegenlarven, sich wieder ansiedeln, damit die Fische wieder einen Lebensraum haben und Nahrung finden", so Kramer.

Kritische Lage in ganz Baden-Württemberg

Besonders bedrohlich sei der Zustand der Dreisam bei Freiburg. Aber Kramer schätzt die Lage der Fließgewässer in ganz Baden-Württemberg als kritisch ein.

"Ich bekomme Meldungen vom Hochrhein bei Bad Säckingen. Dort ist ein Bach trockengefallen. In der Kinzig bei Offenburg stirbt die Fischart Esche. Und viele weitere Bäche sind zum Teil trockengefallen. Das war noch nie so schlimm."

Was jetzt dringend getan werden muss

Um den Fischen ein Überleben zu sichern, rät Kramer dazu, Kaltwasserpools in den trockenfallenden Gewässern anzulegen. Dafür sollten tiefe Stellen geschaffen werden, damit sich das Wasser dort sammeln und womöglich Grundwasser nachströmen kann, um Lebensräume für die Fische zu bilden.

Außerdem gilt: "Man muss die Wasserentnahme stoppen. Man muss aber auch für eine Beschattung unserer Gewässer sorgen, damit das Wasser nicht warm wird und verdunstet." Schließlich appelliert Kramer an die Bevölkerung, aufs Baden in den betroffenen Gewässern zu verzichten.