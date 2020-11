Noch ist es nicht extrem heiß und trocken. Trotzdem ist Grundwasser in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg vielfach schon knapp. Bäume und Pflanzen leiden an Trockenstress.

Wintermonate waren zu trocken

Der Grund: In den Wintermonaten hat es zu wenig geregnet, um die Grundwasser-Reserven wieder aufzufüllen. So konnte nicht ausgeglichen werden, was nach den letzten beiden, sehr heißen und trockenen Sommern an Wasser fehlte.

Die Gewitter der letzten Wochen haben die Grundwasserreservoirs nicht auffüllen können. Imago imago images / Philippe Ruiz

Dazu kommt: Die starken Gewitterregen der letzten Wochen haben nicht viel gebracht, denn sie sind meist oberflächlich abgeflossen und gar nicht im Grundwasser angekommen. Obwohl dieser Sommer gefühlt weder außerordentlich heiß oder trocken war, wird die Trockenheit also zunehmend zum Problem.

Sorge um den Wald bleibt bestehen

Das bedeutet auch, dass der Wald wegen der anhaltenden Dürre weiterhin Sorgenkind Nummer eins bleiben wird. Die Trockenschäden und die Anfälligkeit vieler Bäume gegenüber Schädlingen werden sich in diesem Jahr voraussichtlich nicht verbessern.

Besonders den Wald trifft die Trockenheit weiterhin stark. Die Bäume werden anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer, wie hier bei Heidelberg. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Mittlerweile trifft die Trockenheit alle Regionen Deutschlands, am stärksten den Osten und Nordosten. Aber auch im Südwesten herrscht Dürre.

Außergewöhnlich schwere Dürre rund um Mainz und im nördlichen Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist Wasser rund um die Landeshauptstadt Mainz und im südlichen Rheinhessen knapp. Der Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung weist aktuell im nördlichen Rheinland-Pfalz sowie rund um Mainz eine außergewöhnlich schwere Dürre aus.

Die Wasserstände am Rhein sind schon im Juni niedriger als saisonal zu erwarten. Hier an den "Sieben Jungfrauen" bei Oberwesel in Rheinland-Pfalz. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/Thomas Frey/dpa

Pflanzenverfügbares Wasser wird schon im ganzen Land knapp, regelrechten Trockenstress haben die Pflanzen in Rheinhessen, im Mittelrheintal und in großen Teilen der Pfalz.

Baden-Württemberg mit landesweit schwerer Dürre

In Baden-Württemberg fällt die Bilanz aus Wassergewinnung und Wassernutzung ebenfalls in vielen Gebieten negativ aus. Rund um die Städte Stuttgart, Karlsruhe, Heilbronn und Pforzheim ist Wasser definitiv knapp. Der Dürre-Monitor des Helmholtz-Zentrums weist in Baden-Württemberg zurzeit landesweit eine schwere Dürre des Boden aus, im südlichen Baden-Württemberg sogar eine außergewöhnlich schwere Dürre.

Für die Landwirte bedeutet die Trockenheit, dass sie ihre Felder stärker bewässern müssen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Pflanzenverfügbares Wasser wird schon im nördlichen Baden-Württemberg knapp. Für die Pflanzen im Kraichgau, in Nordbaden und im Heilbronner Raum beginnt bereits der Trockenstress.

Bundesstiftung Umwelt fordert neuen Umgang mit Wasser

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt fordert Industrie, Landwirtschaft und Verbraucher auf, umsichtiger mit Wasser umzugehen.

Seit Jahrzehnten habe die Strategie darin bestanden, Wasser möglichst schnell aus der Fläche herauszubringen. Jetzt müsse es darum gehen, Wasser in der Landschaft zu halten und Fließgewässern mehr Raum zu geben, sagte der Generalsekretär der Stiftung, Alexander Bonde. Wichtig seien regionale Konzepte.

Zusammenarbeit auf regionaler Ebene

Die Stiftung legt daher einen Schwerpunkt auf Projekte, die Wasserwirtschaft, Landwirte und Naturschützer zusammenbringen. Wasser sei inzwischen ein knappes Gut, die Konkurrenz verschärfe sich.