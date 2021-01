per Mail teilen

Ein Zusammenschluss westeuropäischer Trinkwasserversorger, die auch den Südwesten versorgen, fordert die EU zum Umsteuern in der Agrarpolitik auf. Sie warnen vor irreparablen Schäden.

Schon jetzt sei absehbar, dass selbst eine Nachrüstung in den Wasserwerken nicht mehr ausreichen werde, um alle Schadstoffe zu entfernen, heißt es in einem Appell der Trinkwasserversorger an die EU-Agrarminister, das Europaparlament und die Bundesregierung.

Über zu hohe Nitratwerte im Grundwasser berichtete im Oktober 2020 "Report Mainz":

"Unverzichtbare Lebensgrundlage"

Intaktes Trinkwasser sei eine unverzichtbare Lebensgrundlage, die man den nachfolgenden Generationen nicht vorenthalten dürfe. Damit stellen sich die Trinkwasserversorger hinter die Pläne der EU-Kommission, die Pestizide, Düngemittel und Antibiotika in der Landwirtschaft reduzieren will. Viele EU-Staaten haben die Vorgaben aber nicht umgesetzt.

Appell der Trinkwasserversorger aus sieben Ländern

Hinter dem Appell stehen Trinkwasserversorger-Gemeinschaften aus sieben Staaten (Deutschland, Frankreich, Belgien, Österreich, Niederlande, Schweiz, Liechtenstein), die 81 Millionen Menschen im Einzugsgebiet Rhein-Maas-Schelde - von Rotterdam bis Zürich, von Brüssel bis Baden-Württemberg - mit Trinkwasser versorgen.