Trennungskindern steht ab nächstem Jahr mehr Unterhalt zu. Das steht in der neuen Düsseldorfer Tabelle, die das Landgericht Düsseldorf heute vorgestellt hat. Die Richtlinie tritt am 1. Januar in Kraft. Angehoben werden darin die Bedarfssätze für minder- und volljährige Trennungskinder. Demnach steigt beispielsweise der Mindestunterhalt für Kinder bis fünf Jahre um 24 auf dann 393 Euro. In den nächsten Altersstufen steigen die Mindestbeträge um 27 beziehungsweise 31 Euro. Der Anspruch Studierender, die nicht bei ihren Eltern leben, bleibt unverändert bei 860 Euro.