per Mail teilen

Der Bundestag will heute an seinen verstorbenen Vizepräsidenten Thomas Oppermann gedenken. Für den Mittag ist eine Trauerfeier geplant, die Ansprachen halten Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Oppermann war am Sonntag im Alter von 66 Jahren gestorben, nachdem er vor einem Fernsehauftritt im ZDF zusammengebrochen war. Er war seit 2005 für den Wahlkreis Göttingen direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag.