In der Zweiten Fußball-Bundesliga haben zwei Vereine Trainerwechsel bekannt gegeben. Der 1. FC Nürnberg trennt sich von Jens Keller. Marek Mintal und Michael Wiesinger sollen den Club im Juli gemeinsam in die Relegation führen und vor dem Abstieg in die Dritte Liga retten. Der Tabellenvierzehnte St. Pauli hatte zuvor die Zusammenarbeit mit Jos Luhukay beendet.