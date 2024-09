Trailer: SWR Aktuell 360 Grad

In „SWR Aktuell 360 Grad“ wollen die Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann mit Menschen ins Gespräch kommen. Jede Woche sind sie an einem anderen Ort in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg unterwegs, um aufzuspüren, wo es Risse in unserer Gesellschaft gibt. „Können nur noch Reiche in der Stuttgarter Innenstadt leben?“ und „Ist die Heimat von Apache 207, die Gartenstadt in Ludwigshafen, wirklich so hart, wie es in seinen Songs klingt?“ Im Vordergrund stehen bei diesen Fragen die Perspektiven von normalen Menschen auf ihre Heimat und das, was sie bewegt. Leonie und Marvin hören zu.