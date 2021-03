Autobauer und Politiker erwecken den Eindruck, in Deutschland habe das E-Zeitalter begonnen. Martin Rupps äußert Zweifel. Tatsächlich fahren auf Deutschlands Straßen mehr Trabis als Teslas.

Vor Weihnachten lief ich mir die Sohlen ab für ein Tesla-Modellauto. Ein syrischer Freund, Fadi, steht auf Tesla, ich wollte ihm eine Freude machen. Plastikmodelle von Audi, BMW oder Mercedes gibt es zuhauf, aber keine von Tesla. Vielleicht bekäme ich ein Exemplar beim Kauf eines echten? Dann wäre Fadi im Glück, aber der echte stünde ungenutzt herum.

Auf Deutschlands Straßen fahren im März 2021 mehr Trabis als Teslas dpa Bildfunk picture alliance / Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Gern möchte ich Tesla-Chef Elon Musk erzählen, dass auf deutschen Straßen mehr Trabis als Teslas fahren. 38.173 Trabis waren am 1. März 2021 angemeldet gegenüber 34.000 Teslas. Auch die mittlerweile toten Marken Saab (40.000) und Daihatsu (fast 68.000) fahren dem US-Star davon. Der Vergleich ist ein bisschen ungerecht, denn Sachsenring und Co. haben jahrzehntelang produziert. Zugleich stellt er den deutschen Hype um Elon Musk und seine Automarke vom Kopf auf die Füße. Die Bedeutung von Tesla für den deutschen Markt ist gering. Daran wird sich auch so schnell nichts ändern.

Bei ihrem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag versprachen deutsche Autobauer, Milliarden in die Entwicklung von E-Autos zu stecken. Autojournalisten schreiben nach solchen Terminen gern von der "Jagd", die Audi und Co. auf Tesla eröffnet hätten. In diesem Jagdgebiet leben so wenig Tiere wie in der Sahara.

Autobauer, Politiker und Journalisten erklären mit dem Ehrgeiz von Spätberufenen, in Deutschland habe das E-Zeitalter begonnen. Ich hege daran angesichts der überschaubaren Verkaufszahlen von E-Autos erhebliche Zweifel. Hoffentlich gibt es noch lange Ersatzteile für einen alten Trabi oder Saab!