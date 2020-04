per Mail teilen

Während zumindest kleinere Geschäfte ab Mai in den Innenstädten langsam wieder hochfahren dürfen, bleiben die touristischen Betriebe, wie Hotels und Gaststätten weiter geschlossen. Viele bangen um ihre Exitenz und erwarten staatliche Hilfen.

"Rheinland-Pfalz ist im Tourismus ganz besonders betroffen. Und wir können im Moment nichts anderes tun, als diese Unternehmen zu unterstützen und für Liquidität zu sorgen, um diese schwierige Phase zu überstehen." Das sagte Malu Dreyer im SWR. Mit anderen Worten: Derzeit sieht sie keine Chance, dass Hotels und Gaststätten wieder öffnen können.

Dreyer: Derzeit keine Lockerungen für Hotels und Gaststätten Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hält Lockerungen auch für touristische Betriebe, wie Hotels und Gaststätten derzeit nicht für denkbar. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll sagte sie: "Rheinland-Pfalz ist im Tourismus ganz besonders betroffen. Und wird können im Moment nichts anderes tun, als diese Unternehmen zu unterstützen und für Liquidität zu sorgen, um diese schwierige Phase zu überstehen."

Lockerungen nur im Einklang mit anderen Bundesländern

Das Virus sei "nach wie vor gefährlich und es bleibt unsere Aufgabe die Ausbreitung weiterhin zu bremsen." Dreyer betonte, sie werde sich für "so viel Lockerungen wie möglich" einsetzen, um die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz zu unterstützen. Allerdings könne man nicht ausscheren, sondern müsse auch "im bundesweiten Reigen" bleiben. Schließlich sei auch der Tourismus in anderen Bundesländern sei von der Corona-Krise betroffen.

DEHOGA sieht viele Betriebe bedroht

Die Politik verlange derzeit den Hotels und Gaststätten "ein ganz großes Opfer" ab, sagt der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in Rheinland-Pfalz, Gereon Haumann im SWR. "Wir hätten uns gewünscht, dass wir - ähnlich wie der Einzelhandel - auch ein Hygieneschutzpaket hätten präsentieren dürfen. In der Außengastronomie hätte sich das realisieren lasse, so Haumann.

Gereon Haumann, Präsident des DEHOGA in Rheinland-Pfalz

"Soforthilfen dringend nötig"

Rheinland-Pfalz habe vom Bund zwei Milliarden Euro an Hilfen für die Betriebe bekommen, davon sei die Hälfte noch nicht ausgezahlt, so Haumann. Er forderte, dass es in dieser "außergewöhnlichen Situation außergewöhnliche Maßnahmen" geben müsse, um nicht die Vielfalt der Hotel- und Gastronomiebetriebe zu verlieren.

"Run" auf Cafés und Restaurants nach der Öffnung?

Frank Brunswig ist Gastronom und Caterer aus Mainz. seine Einnahmen hätten sich derzeit "auf null" reduziert, sagte er im SWR. Brunswig versucht sich mit einer Initiative, in der sich verschiedene Mainzer Betriebe zusammengeschlossen haben, über Wasser zu halten. Sollte es irgendwann zu einer Öffnung für Cafés und Restaurants kommen, erwartet er einen "Run". Die "Menschen wollen nach draußen", sagt er. Die "Dinger" würden dann "überrollt". Allerdings ließen sich Einnahmeausfälle aus den Monaten der Schließung nicht wieder hereinholen, schätzt Brunswig.