Die Tourismusmesse ITB hat begonnen, allerdings nur virtuell und für Fachbesucher. Die Corona-Pandemie hat Baden-Württemberg stark getroffen, die Übernachtungszahlen sind eingebrochen.

Das Corona-Jahr 2020 war für den Tourismus in Baden-Württemberg ein Katastrophenjahr: Die Zahl der Übernachtungen in den Beherbergungsbetrieben ging auf 34,2 Millionen zurück. Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 waren das rund 40 Prozent weniger, heißt es aus dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. Besonders das Geschäft mit Touristen aus dem Ausland ist aufgrund der Corona-Pandemie und den Einreisebeschränkungen eingebrochen: Die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 60 Prozent.

Wenige Gäste wegen Corona: Hotels unter Druck

Für die Hotels und Pensionen in Baden-Württemberg ist es gerade keine einfache Situation. Auch das V8 Hotel in Böblingen bekommt die Corona-Pandemie zu spüren. "Es liegt alles am Boden", so Hoteldirektor Markus Hofherr. Denn Hotels dürfen aktuell keine Urlauber aufnehmen, dazu wurden Messen und Events abgesagt. Auch Geschäftsreisende übernachten im V8 Hotel eher selten: "Die Firmengäste bekommen von ihrer Firma den Auftrag ins Homeoffice zu gehen", so Hofherr.

Zeitweise waren nur drei bis vier Gäste im Haus, das Hotel entließ die Hälfte seiner 70 Mitarbeiter. Der Rest ist größtenteils in Kurzarbeit - bis heute. Die Region Stuttgart wurde von der Corona-Krise besonders hart getroffen, um fast 60 Prozent ging die Zahl der Gäste zurück. Aber auch insgesamt erlebte Baden-Württemberg einen historischen Einbruch, trotz einer groß angelegten Werbekampagne.

Baden-Württemberg setzt auf Wander- und Radurlauber

Die Bodenseeregion lockt Besucher aus ganz Deutschland, aber auch aus dem Ausland an. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Philipp von Ditfurth

In diesem Jahr soll die Werbekampagne noch größer ausfallen, um wieder mehr Touristen anzulocken. Das Land habe das Budget auf zwei Millionen Euro erhöht, sagt Andreas Braun, Geschäftsführer der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg. Im Vordergrund stehe die Natur: "Alle drängt es hinaus an die frische Luft. Wandern und Radfahren - das werden die ersten Ziele sein, wenn die Lockerungen nach und nach kommen." Dennoch wird wohl auch 2021 ein schwieriges Jahr für die Tourismusbranche in Baden-Württemberg.

"Wir werden noch ein ziemlich chaotisches Jahr haben, weil eben noch nicht alle geimpft sein werden und weil wir vielleicht noch nicht den digitalen Impfpass haben." Andreas Braun, Geschäftsführer Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg

2021 bleibt für Hotellerie ein herausforderndes Jahr

Dass dieses Jahr noch nicht viel besser wird, befürchtet auch Markus Hofherr vom V8 Hotel. Er sei schon froh, wenn er keinen Verlust mehr macht, sagt der Hotelmanager. Seine Hoffnungen setzt er in die Sommergäste. "Wir glauben schon, dass dieses Jahr im Sommer die Gäste vermehrt in Deutschland bleiben werden", sagt Hofherr. "Insofern erhoffen wir uns eben auch ein Stück vom touristischen Kuchen abzubekommen."

Tourismusmesse ITB soll Lust aufs Reisen machen

Wichtig für die Reisebranche ist die ITB. Die Tourismusmesse findet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Berlin, sondern virtuell statt. Vier Tage lang können sich Fachbesucher informieren. Bei der virtuellen ITB präsentiert sich auch Baden-Württemberg und will zum Beispiel mit dem Schwarzwald, dem Bodensee, dem Heidelberger Schloss oder dem Stuttgarter Fernsehturm punkten.