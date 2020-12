Baden-Württemberg plant bei einem Inzidenzwert von 300 an wohl ganztägige Ausgangsbeschränkungen. Berlin will angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen - davon sind Schulen und der Einzelhandel betroffen. Das RKI meldet wieder einen Höchstwert an Neuinfektionen. Alle wichtigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie hier in unserem Live-Blog. mehr...