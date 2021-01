Der Schriftsteller Theodor Weißenborn ist tot. Er ist bereits am 9. Januar im Alter von 87 Jahren gestorben und wurde gestern im engsten Familienkreis beigesetzt. Das teilte sein Sohn mit. Der in Düsseldorf geborene Weißenborn hatte lange Zeit in der Eifel gelebt, die letzten fünf Jahre in Gerolstein im Kreis Vulkaneifel. Weißenborn hat zahlreiche Gedichte, Essays, Hörspiele, Satiren, Erzählungen und Romane verfasst. 1988 erschien etwa sein Prosa-Band "Opfer einer Verschwörung". Es handelt sich dabei um psychiatriekritische Texte. Das Werk wurde in 25 Sprachen übersetzt. Weißenborn erhielt viele Literatur-Auszeichnungen, unter anderem den Preis der Akademie der Künste.