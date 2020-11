Die Lage in der äthiopischen Konfliktregion Tigray spitzt sich weiter zu. Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed hat eine Militäroffensive auf die Hauptstadt Mekelle angekündigt. Zuvor war ein Ultimatum der Zentralregierung an die sogenannte Volksbefreiungsfront TPLF, die in Tigray an der Macht ist, abgelaufen.

Seit mehreren Wochen gibt es in der Region Kämpfe zwischen Regierung und TPLF. Hintergrund sind zunehmende politische und ethnische Spannungen. Die TPLF erkennt Ministerpräsident Abiy nicht an. Die Vereinten Nationen riefen beide Seiten zu Deeskalation auf und forderten, humanitäre Hilfe in Tigray zuzulassen. Mehrere Zehntausend Menschen sind bereits aus Äthiopien in den Sudan geflohen.