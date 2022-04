Ein Fisch im Zeugenstand

Brauchen Fische eine Nachtruhe? Wie laut dürfen Hähne krähen? Diese Fragen beschäftigen derzeit die Justiz. Stefan Giese blickt den Prozessen gespannt entgegen.

Bei Dunkelheit soll keine Angel in ein baden-württembergisches Gewässer gehalten werden. So will es die Landesfischereiverordnung, und so soll es nach dem Willen des zuständigen Ministeriums auch bleiben. Dank des Nachtangelverbots – das es so nur im Ländle gibt – könnten Fische und andere Tiere ungestört ihre Nachtruhe verbringen.

Nächtliches Angeln vs. tierische Nachtruhe imago images IMAGO / Westend61

Warum sich Fische und andere Tiere in Baden-Württemberg nachts von Anglern mehr gestört fühlen sollen als zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, ist nicht ganz klar. Vielleicht sollte man sie mal fragen – aber bitte nicht nachts! Denn das würde ja im Ländle womöglich die Tiere um ihre verdiente Nachtruhe bringen – und in Rheinland-Pfalz lärmempfindliche Landbewohner stören.

In St. Antoniushof bei Bad Kreuznach zum Beispiel sieht so ein Landbewohner seine nächtliche Ruhe empfindlich gestört, von einem Hahn. Darum soll der Hahn weg, zumindest nachts, in einen schalldichten Stall. Auch tagsüber soll er nur zu bestimmten Zeiten krähen dürfen. Und weil weder Hahn noch dessen Besitzerin das einsehen, bemüht der ruhesuchende Landbewohner nun das örtliche Amtsgericht. Eine Packung Ohropax hätte es vermutlich auch getan.

Der krähfreudige Hahn in seinem Habitat:

In Baden-Württemberg wiederum sorgt die erwähnte Landesfischereiverordnung dafür, dass sich die Justiz mit der Frage beschäftigen darf, wie sich Mensch und Tier nachts zu verhalten haben. Dürfen Fische auch in der Dunkelheit einen Köder schlucken? Diese Frage hat nun das Stuttgarter Verwaltungsgericht zu klären, denn sechs Angler klagen dort gegen das Nachtangelverbot. Senile Bettflucht muss was ganz Schlimmes sein.

Angler klagen gegen Nachtangelverbot:

Klar, die lärmempfindliche Landbewohner und die verhinderten Nachtangler tun mit ihren Klagen den notorisch überlasteten Gerichte keinen Gefallen, aber viel wichtiger ist doch die Frage: Wie werden sich Hahn und Fische wohl im Zeugenstand schlagen?