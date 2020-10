per Mail teilen

An dem vom Bundesrat beschlossene Kompromiss zur Schweinehaltung gibt es Kritik. Die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz spricht von „Unfug“, dass die Kastenstandhaltung von Sauen nun um acht Jahre verlängert wird. Es sei notwendig, diese Praxis sofort zu beenden, sagte der stellvertretende Vorsitzende Barbara Blaha. Es gebe bereits andere praxisreife Haltungsformen, auch für die konventionelle Schweinehaltung. Der Bundesrat hatte am Freitag beschlossen, dass der Kastenstand erst in acht Jahren verboten werden soll.