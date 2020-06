per Mail teilen

Weniger essen, rauchen, kaufen - klassische Themen in der Fastenzeit. Wir reden in der Themenwoche aber auch über Umverteilung, die Vermögenssteuer und über das Glück durch Verzicht.

Der Start der Themenwoche "Weniger ist mehr" liegt zu Beginn der Fastenzeit. Für viele Menschen ist das die Zeit, einen Gang runterzuschalten - weniger und gesünder zu essen, weniger Alkohol zu trinken. Manche Menschen fühlen sich auch mental überladen und wollen bei ihren Aufgaben zu Hause oder bei der Arbeit abspecken.

Nicht immer sind die Vorgaben einfach umzusetzen und durchzuhalten - was nicht nur an fehlender Willenskraft liegt, sondern zum Beispiel an Werbung, die unser Konsumverhalten manipuliert.

Themenwoche "Weniger ist mehr" Die Themenwoche findet statt vom 26. Februar bis 4. März. Jeden Morgen zwischen 6-8 Uhr gibt es in SWR Aktuell Radio dazu Experten-Gespräche. Die Highlights und Podcasts finden Sie hier im Online-Angebot. Auf Facebook und Instagram haben Sie die Möglichkeit, über die Themen zu diskutieren.

Bei "Weniger ist mehr" geht es auch um ökonomische Fragen: Wie lange und wie viel kann unsere Wirtschaft noch wachsen? Wird die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander gehen? Kann es eine Balance zwischen Wachstum und Genügsamkeit geben?

Und wir fragen nach, warum das Thema Verzicht gerade wieder so modern ist - und wer sich Verzicht und "Weniger ist mehr" überhaupt leisten kann.