Der ehemalige Präsident des Kosovo, Hashim Thaci, ist in Den Haag in Untersuchungshaft genommen worden. Er war wenige Stunden nach seinem Rücktritt in die Niederlande geflogen und hatte sich gestellt. Thaci muss sich vor dem Gericht zur Ahndung von Kriegsverbrechen während des Kosovo-Krieges verantworten. Ihm wird vorgeworfen, während des Unabhängigkeitskriegs mit Serbien Ende der 1990er Jahre an Kriegsverbrechen beteiligt gewesen zu sein. Damals war er Kommandeur der Befreiungsarmee des Kosovo, UCK.