Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen weitere Sanktionen gegen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko und sein System. Hintergrund ist der Vorfall am Minsker Flughafen, bei dem ein Flugzeug mit dem Oppositionellen Roman Protassewitsch an Bord zur Landung gezwungen wurde.

Europa-Staatsminister Michael Roth (SPD) will – so wörtlich – „schmerzhafte Folgen“ für das Umfeld des belarussischen Machthabers Lukaschenko nach der Flugzeug-Beschlagnahme in Minsk.

Im SWR sprach Roth von einem ungeheuerlichen Vorgang. Er zeige erneut, dass man Diktatoren niemals unterschätzten dürfe; vor allem nicht, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stünden. Roth kündigte nach einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs an, dass weitere drei Milliarden Euro an Investitionen in die belarussische Wirtschaft gesperrt würden.

Ein Angriff auf die Sicherheit vieler Passagiere

Die derzeit geltenden Sanktionen im Flugverkehr hat Roth verteidigt: „Es wäre aus meiner Sicht unvorstellbar gewesen, dass wir im Flugverkehr von Minsk aus einfach so zur Tagesordnung übergehen, das heißt, hier musste auch ein klares Exempel statuiert werden“. Die Beschlagnahme des Flugzeugs mit dem Oppositionellen Protassewitsch an Bord sei ein Angriff auf die Sicherheit vieler Passagiere gewesen. Roth weiter: „Hier wurde zu einem Mittel gegriffen, das sonst nur von Terroristen genutzt wird“.