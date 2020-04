per Mail teilen

Bei den Australian Open ist Serena Williams überraschend früh ausgeschieden. Die amerikanische Tennis-Spielerin hat in Melbourne in der dritten Runde gegen die Chinesin Wang Qiang in drei Sätzen verloren. Auch die deutsche Tennisspielerin Julia Görges ist bei den Australian Open ausgeschieden. Morgen haben noch Angelique Kerber und Alexander Zverev die Chance, ins Achtelfinale zu kommen.