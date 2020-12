"Im Moment brauchen wir dringend mehr Personal in den Gesundheitsämtern als bisher. Wir hatten in der Vergangenheit schon Hilfskräfte bekommen, vor allem zur Zeit des Lockdowns, aber die sind alle wieder weg. Von daher haben wir wirklich ein Defizit in den Gesundheitsämtern."

Ute Teichert, Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD)