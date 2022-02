TeamViewer kauft eigene Aktien zurück

per Mail teilen

Der Softwareanbieter TeamViewer will zehn Prozent seiner Aktien zurückkaufen. Sie hatten stark an Wert verloren, weil das Göppinger Unternehmen weniger gewachsen war als erhofft.

Das Unternehmen will mit diesem Schritt den Aktienkurs stützen und die Aktionäre besänftigen. Die TeamViewer-Aktie lag in der Corona-Krise zeitweise bei über 50 Euro, verlor dann aber immer mehr an Wert und steht seit Herbst letzten Jahres bei weniger als 15 Euro. Gründe für den sinkenden Kurs sind unter anderem Sorgen über ein langsameres Wachstum und zu hohe Kosten.

Anteilseigner hatten sich mehr erhofft

Das Göppinger Unternehmen ist vergangenes Jahr weniger stark gewachsen als von Aktionären erhofft. Die Umsätze stiegen um 19 Prozent, deutlich weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Jahresgewinn fiel mit 257 Millionen Euro zwei Prozent niedriger aus als im Vorjahr. Angepeilt war für 2021 ein Gewinn von mehr als 320 Millionen Euro. Mittlerweile sei man aber wieder auf Kurs und zufrieden mit dem Abschluss des Geschäftsjahres, teilte TeamViewer-Geschäftsführer Oliver Steil in einer Pressemitteilung mit.

Rückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen Euro

Der Softwareanbieter will jetzt bis zum Jahresende eigene Aktien im Wert von bis zu 300 Millionen Euro zurückkaufen. Das entspricht maximal 20 Millionen Aktien - und damit knapp einem Zehntel aller Aktien, die zurzeit im Umlauf sind.

Das Hauptprodukt von TeamViewer ist die gleichnamige Fernwartungs- und Kommunikationssoftware. Sie bescherte dem Unternehmen während der Pandemie enorme Zuwächse und katapultierte TeamViewer in den MDax. Erst seit 2019 ist das Unternehmen an der Börse gelistet.