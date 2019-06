20.000 Demonstranten werden heute bei der internationalen "Fridays for Future"-Demo in Aachen und Tausende morgen an der Tagebaukante in Garzweiler erwartet.

Da morgen in Garzweiler Ausschreitungen möglich sind, stellt sich die Frage nach der Sicherheit für junge Demonstranten von "Fridays for Future". Luisa-Marie Neubauer, "Fridays for Future"-Sprecherin für Deutschland verwies im SWR auf ein "sehr ausgeklügeltes Sicherheitskonzept". Man sei sich der Verantwortung für die Jugend bewusst. Auf einen Appell, nicht an Blockade-Aktionen teilzunehmen, verzichtet sie aber. Es stünde jedem frei, sich "Ende Gelände" anzuschließen und zu sagen: "ich möchte den weiteren Schritt gehen". Wie die beiden Demos gegen die "skandalöse" Klima-Politik aussehen sollen, hören Sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. Dauer 4:09 min "Halt Stop, es kann so nicht weitergehen" Die deutsche Sprecherin der "Fridays for Future"-Bewegung, Luisa Neubauer, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich. "Gemeinsamer Widerstand" An Blockade-Aktionen der Anti-Braunkohle-Aktivisten vom Bündnis "Ende Gelände" wolle Neubauer sich selbst nicht beteiligen, äußerte dafür aber Verständnis. "Ende Gelände" begehe in anderer Hinsicht Regelüberschreitungen und trage einen relevanten und wichtigen Teil dazu bei, dass gemeinsam der Widerstand und der Druck auf die Politik erhöht werden könne.