In Belarus sind am Sonntag trotz eines massiven Polizeiaufgebots erneut Zehntausende Menschen gegen den autoritären Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße gegangen.

In Minsk ließen die Behörden Wasserwerfer und gepanzerte Fahrzeuge auffahren, U-Bahnstationen wurden geschlossen. Dennoch versammelten sich die Menschen zu friedlichen Protesten im Zentrum der Stadt. In einigen Berichten war von mehr als 100.000 Teilnehmenden die Rede.

Erneut zahlreiche Festnahmen

Wieder hat die Polizei mehrere Menschen festgenommen. Auf Videos und Fotos war zu sehen, wie Sicherheitskräfte gegen friedliche Demonstranten vorgingen und sie in Polizeibusse zerrten. Vor allem Männer wurden abgeführt. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Das Menschenrechtszentrum Wesna sprach am Sonntag von landesweit mehr als 165 Festnahmen.

"Marsch der Einheit" unter dem Motto "Einer für alle, alle für einen"

Trotz eines Demonstrationsverbots hatte die Opposition die Menschen zu einem "Marsch der Einheit" auf dem Unabhängigkeitsplatz in der Hauptstadt Minsk unter dem Motto "Einer für alle, alle für einen" aufgerufen. Den Sonntagsdemonstrationen hatten sich in den vergangenen Wochen Hunderttausende Teilnehmer angeschlossen.

Am Samstag zogen Tausende Frauen durch die Straßen von Minsk

Tausende Frauen hatten bereits am Samstag gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko demonstriert. Sie zogen zu Fuß durch die Hauptstadt Minsk und schwenkten weiß-rot-weiße Fahnen, wie auf Bildern in sozialen Netzwerken zu sehen war. Berichten zufolge waren mindestens 5.000 Frauen unterwegs. Viele trugen Blumen bei sich und bildeten Menschenketten.

Die Polizei soll die Demonstration beobachtet haben. Über Festnahmen bei dem sogenannten "Marsch der Frauen" der Opposition war zunächst nichts bekannt. Auch in anderen Städten der Ex-Sowjetrepublik protestierten am Samstag viele Menschen.

Studierende von Uniformierten brutal in Minibusse gezerrt

Am Samstagvormittag waren vor allem Studierende in der Stadt unterwegs, die sich zu einer "Solidaritätsaktion" zusammengeschlossen hatten. Es gab auch wieder Festnahmen. Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Wesna wurden mindestens 15 Studierende abgeführt. Auf Videos war zu sehen, wie Uniformierte einige friedlich demonstrierende Studierende brutal in Minibusse zerrten. Sie protestierten gegen die Festnahmen von Kommilitonen am Vortag. Rund die Hälfte der Festgenommenen müsse mit einer Strafe rechnen, teilte das Innenministerium mit.

Seit vier Wochen fast täglich neue Proteste

Anführerin der Demokratiebewegung ist die Aktivistin Swetlana Tichanowskaja. Die 37-Jährige war bei der Präsidentenwahl am 9. August gegen Lukaschenko angetreten, der nach 26 Jahren an der Macht aber den Sieg mit 80 Prozent der Stimmen für sich beansprucht. Seitdem gibt es mittlerweile seit fast vier Wochen täglich neue Proteste.

Tichanowskaja, die nach der Wahl unter Druck der Behörden in das EU-Land Litauen ausreiste, wollte sich am Samstag mit dem Oppositionellen Pawel Latuschko in Vilnius treffen. Latuschko gehört dem Präsidium des Koordinierungsrates an, der einen friedlichen Machtwechsel anstrebt.

Olga Kowalkowa, Bürgerrechtsaktivistin aus Belarus und Mitglied im Koordinierungsrat der Opposition, bei einer Protestkundgebung Mitte August 2020. dpa Bildfunk picture alliance/Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Prominente Oppositionelle Kowalkowa musste nach Polen ausreisen

Unterdessen wurde bekannt, dass Tichanowakajas Vertraute, die prominente Oppositionelle Olga Kolwalkowa ins Nachbarland Polen ausreisen musste. Sie sei von den Behörden in Belarus dazu gedrängt worden, sagte Kowalkowa einem Internetportal zufolge. Sie habe dies eigentlich gar nicht beabsichtigt und wolle auch bald wieder nach Minsk zurückkehren. Die 36-Jährige sei in der Nacht zum Samstag einfach zur polnischen Grenze gebracht worden, ohne vorher darüber informiert worden zu sein. Von dort aus fuhr sie dann nach Warschau. Kowalkowa ist auch im Präsidium des Koordinierungsrates, der einen friedlichen Machtwechsel in dem osteuropäischen Land erreichen will. Kowalkowa war im August festgenommen worden und musste mehrere Tage in Haft.

Maas droht Lukaschenko mit Verschärfung von Strafmaßnahmen

Angesichts des Machtkampfes in dem osteuropäischen Land drohte auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) mit einer Verschärfung von Strafmaßnahmen gegen Lukaschenko. "Wir erkennen als Europäische Union die Wahl nicht an und haben Sanktionen beschlossen. Diese setzen wir jetzt um. Wenn Lukaschenko nicht reagiert, wird es weitere Sanktionen geben", sagte der Politiker der "Bild am Sonntag". Zugleich stellte Maas klar, was er von der Führung in Minsk erwartet: "Ich fordere von Lukaschenko, dass er mit der Opposition verhandelt, dass die Wahl wiederholt wird, dass Lukaschenko sofort damit aufhört, friedliche Demonstranten einzusperren und zu misshandeln, dass er die Menschenrechte und die Pressefreiheit achtet."