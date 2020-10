per Mail teilen

Die Löhne und Gehälter im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen werden angehoben. Bundesinnenminister Seehofer spricht von einem "historischen Durchbruch": Für Beschäftigte in der Pflege gibt es extra Zulagen.

Bei den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen gibt es eine Einigung. Die Einkommen steigen um 4,5 Prozent in der niedrigsten Lohngruppe und um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung. Das haben Arbeitgeber und Gewerkschaften in Potsdam bekannt gegeben.

Die Löhne und Gehälter der rund 2,3 Millionen Beschäftigten sollen zunächst zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro, sowie zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent angehoben werden. Auszubildende bekommen jeweils 25 Euro mehr.

Zulagen für Pflege angekündigt

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bezeichnete es als "historischen Durchbruch", dass es künftig Zulagen für Pflegekräfte geben soll. Ab März 2021 wird eine Pflegezulage von 70 Euro gezahlt, die ein Jahr später auf 120 Euro erhöht wird. Die Zulage in der Intensivmedizin wird mehr als verdoppelt auf 100 Euro monatlich, die Wechselschichtzulage steigt von 105 auf 155 Euro monatlich, wie es weiter hieß.

In den Betreuungseinrichtungen wie Altenheimen wird die Pflegezulage mit einem Plus von 25 Euro auf Gleichstand mit den kommunalen Krankenhäusern gebracht. Ärzte in den Gesundheitsämtern erhalten ab März 2021 eine Zulage von 300 Euro monatlich.

Noch in diesem Jahr sollen zudem alle Beschäftigten eine Corona-Prämie von maximal 600 Euro ausgezahlt bekommen.