Die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen stehen möglicherweise vor einem Durchbruch. Das sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor weiteren Gesprächen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften heute in Potsdam. Man sei auf der Zielgeraden, so Seehofer. Gerade für die Pflegekräfte sei man auf einem besonders guten Weg. Verhandelt wird über das Einkommen von mehr als zwei Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Die Arbeitgeber bieten eine schrittweise Erhöhung der Einkommen innerhalb von drei Jahren. Die Gewerkschaften fordern deutlich mehr: plus 4,8 Prozent für nur ein Jahr.