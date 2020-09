Fast zwei Millionen Barrel Rohöl transportiert der Tanker "New Diamond". Auf dem Schiff gab es Explosionen, Feuer brachen aus. Jetzt ist die Natur in Gefahr, befürchten Umweltexperten.

"Die Situation ist sehr gefährlich", sagte Christian Bussau von Greenpeace im SWR. Man könne nicht ausschließen, dass es zu einer Umweltkatastrophe kommt, solange das Öl nicht vollständig abgepumpt ist. Im Moment könne niemand sagen, wie stark die "New Diamond" durch das Feuer beschädigt wurde.

Auch sri-lankische Regierungsmitarbeiter haben vor massiven Umweltschäden gewarnt, sollte das Öl ausfließen oder der Tanker explodieren. Das Feuer entstand laut Marine in einem Motorraum, breitete sich aber offenbar nicht auf den Lagerbereich aus. Schiffe, Schlepper und Hubschrauber aus Sri Lanka sowie aus Indien waren im Einsatz.

Unterwasserparadies in Gefahr

Meeresschildkröten, Blau- und Pottwale, Haie, viele Delfinarten: In der Region rund 50 Kilometer vor der sri-lankischen Küste, ist ein "Unterwasserparadies", sagt Umweltexperte Bussau von Greenpeace. Allein schon deshalb sei es wichtig, dass es in der Region nicht zu einer Ölverschmutzung komme. Jetzt komme es darauf an, den Brand an Bord so schnell wie möglich zu löschen, um das Öl abpumpen zu können.

Schiffe im Durchschnitt zu alt

Der Greenpeace-Experte kritisierte auch das Alter des Schiffes. "Gefahrgut darf man nicht mit einem 20 Jahre alten Schiff transportieren", sagte Bussau. Auch andere Schiffe, die auf den Weltmeeren unterwegs seien, seien zu alt und führen häufig unter "Billigflaggen", bei denen an der Sicherheit der Schiffe gespart werde. "Das ist besorgniserregend", so Bussau.