Tanken wird teurer – aber nicht wegen Ostern

Der ADAC rechnet mit steigenden Spritpreisen über Ostern. Diese könnten eine Folge davon sein, dass die Opec+-Staaten weniger Öl fördern wollen.

Am Mittwochmorgen zogen die Spritpreise in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz teils deutlich an. In Mainz war Diesel am Vormittag um acht Cent, Super E10 um sechs Cent teurer als zur selben Zeit am Vortag. Ähnlich stiegen die Preise auch in Stuttgart.

Tankstellen erhöhen ihre Preise - aber nicht überall

Unter anderem in Trier oder Villingen-Schwenningen waren Diesel und E10 am Mittwoch aber kaum oder gar nicht teurer als am Dienstag. Der ADAC rechnet über die Osterfeiertage mit steigenden Preisen an den Tankstellen: Wo genau und wie sehr, lasse sich aber nicht sagen.

Warum der Spritpreis möglicherweise weiter steigt

Schon seit Jahresbeginn war Benzin leicht teurer geworden, Diesel dagegen günstiger. Ein Faktor für Preissteigerungen bei Öl und Sprit ist die Ölfördermenge und damit einhergehend der Ölpreis: Anfang April hatten die Mitglieder des OPEC-Kartells und andere Förderländer angekündigt, ihre Ölproduktion zu drosseln. Der deshalb gestiegene Ölpreis führt bereits seit Dienstag zu einer Verteuerung an den Tankstellen - das hat eine Sprecherin des ADAC festgestellt.

Dazu kommt, dass der Gründonnerstag ein besonders verkehrsreicher Tag ist - weil dann viele Menschen gleichzeitig in die Osterfeiertage starten und vorab tanken. Dieser Effekt allein würde aber nicht zu einem signifikanten Anstieg der Preise führen. Auch an Wochenenden ist Tanken laut ADAC im Allgemeinen nicht nennenswert teurer als unter der Woche.

Mineralölkonzerne verfolgen andere Preispolitik

Früher gab es solche Preissteigerungen vor Ferien und Wochenenden durchaus. Sie haben sich so ins Gedächtnis mancher Menschen eingebrannt, dass sie dieselbe Entwicklung auch jetzt wieder erwarten.

Tatsächlich hat sich die Preispolitik der Mineralölkonzerne aber verändert. Inzwischen gibt es über den Tag hinweg viele Preisschwankungen, und Tanken ist tendenziell morgens deutlich teurer als in den Abendstunden.