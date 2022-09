Tanken in Deutschland besonders teuer

Mit dem Ende des Tankrabatts sind die Spritpreise erneut gestiegen. Tanken ist in Deutschland nun deutlich teurer als in den Nachbarländern, meldet das Statistische Bundesamt.

Durchschnittlich 2,07 Euro mussten Autofahrerinnen und Autofahrer zuletzt für den Liter Super E5 zahlen. Damit hat sich Superbenzin merklich verteuert, ist aber trotzdem noch günstiger als Ende Mai vor der Einführung des Tankrabatts. Dafür hat der Dieselpreis deutlich angezogen: Er lag zuletzt mit 2,16 Euro mehr als zehn Cent über dem Niveau von Ende Mai. Die Preise hat das Statistische Bundesamt am vergangenen Montag abgefragt.

Deutschland sogar teurer als Dänemark

Zu den Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung bei Diesel und Benzin dürften die Lieferengpässe in Folge des Kriegs in der Ukraine und ausbleibende Dieselimporte aus Russland zählen. Im internationalen Vergleich sind die Spritpreise in den meisten anderen direkten EU-Nachbarstaaten günstiger als in Deutschland. Lediglich in den Niederlanden und in Dänemark kosten Kraftstoffe ähnlich viel wie in Deutschland. In den anderen Nachbarstaaten sind Benzin und Diesel günstiger zu haben: selbst in Dänemark - dem Land mit den höchsten Diesel-Preisen - war Diesel zuletzt fast 10 Cent günstiger als in Deutschland.