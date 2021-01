per Mail teilen

Die neue US-Regierung hat den radikal-islamischen Taliban in Afghanistan vorgeworfen gegen das Friedensabkommen zu verstoßen. Die Verpflichtungen würden nicht eingehalten, erklärte das Verteidigungsministerium in Washington. Die Taliban müssten dem Terrorismus abschwören und die Angriffe auf die afghanische Armee einstellen. Anderenfalls könnten die Vereinbarungen zwischen beiden Seiten kaum eingehalten werden. Gleichzeitig stellte das Pentagon aber klar, dass der neue US-Präsident das Friedensabkommen zunächst aber nicht aufkündigen will.