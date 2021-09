Taiwaner gegen US-Schweinefleisch

per Mail teilen

In Taiwan haben tausende Menschen gegen Importe von amerikanischem Schweinefleisch protestiert. Die Demonstranten fürchten um die Lebensmittelsicherheit. Hintergrund: Die taiwanische Regierung hat ein geltendes Verbot gegen Fleisch-Einfuhren aus den USA aufgehoben. Ab Januar darf Schweinefleisch mit Überresten des Medikaments Ractopamin wieder importiert werden. Das Medikament wird Tierfutter zugefügt, es soll zu magerem Fleisch beitragen. Es ist in China und der EU verboten, in den USA ist es erlaubt.