Queen-Gitarrist Brian May als Mitbegründer

Dauer 5:43 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Tunguska: Eine neue Theorie zur sagenhafte Explosion in Nordsibirien Vor 112 Jahren gab es in der sibirischen Steppe eine riesige Explosion, die die Wälder im Umkreis von 30 Kilometer zerstörte. Die Ursachen sind bis heute unklar. Nach einer neuen Theorie könnte es die Stoßwelle eines Eisenmeteoriten gewesen sein. Audio herunterladen (5,1 MB | MP3)

Die Initiative für den "Tag der Asteroiden" wurde ursprünglich von einer Gruppe von Wissenschaftlern, zu der auch Queen-Gitarrist und Astrophysiker Brian May gehört, ins Leben gerufen. Die Vereinten Nationen haben die Idee schnell aufgegriffen und den 30. Juni zum weltweiten "Asteroid Day" ausgerufen. Denn am 30. Juni 1908 explodierte ein Asteroid über Sibirien, das sogenannte Tunguska-Ereignis. Bis in 30 Kilometer Entfernung vom Einschlagsort wurden Bäume entwurzelt. Zum Glück war keine größere Stadt in der Nähe.