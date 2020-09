Der Reformprozess "Synodaler Weg" der Katholischen Kirche in Deutschland geht heute weiter. Wegen der Corona-Krise treffen sich die Teilnehmer nicht wie geplant an einem zentralen Ort, sondern zu fünf verschiedenen Regionalkonferenzen - unter anderem in Ludwigshafen. Dort geht es unter anderem um Corona als Herausforderung für die Kirche und um die künftige Rolle von Frauen, möglicherweise in Leitungsämtern.